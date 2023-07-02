第34屆金曲獎年度歌曲由安溥以〈最好的時光〉奪下，打敗了周杰倫、徐佳瑩、鄭宜農等人，上台致詞時一度激動到說不出話，她表示剛剛擁抱了這首歌最重要的幾個人，並說：「年度歌曲可遇不可求，我有多訝異就有多感激，永遠不會忘記一路陪伴我的人。」

安溥上台前緊抱著好友吳青峰。（圖／翻攝自LINE TODAY）

安溥在上台前擁抱了好友吳青峰，而當鏡頭掃到台下時，也能看到吳青峰露出感動的表情，而安溥感謝經紀人時忍不住哽咽，表示：「能跟你一起獲獎是我畢生的榮幸。」她也說很謝謝相信簡單跟深刻的情感能流傳的工作人員們，並深深感謝在音樂圈及生命中出現的好朋友們。

陳綺貞擔任頒獎人，與安溥互相擁抱。（圖／翻攝自LINE TODAY）

值得一提的是，此獎項的頒獎人原由「◎◎◎」帶過，典禮當天才從場刊中揭曉，是由先前與前老闆兼前男友鍾成虎鬧翻的陳綺貞負責頒獎，這是陳綺貞的風波後首度在台灣現身，身穿一襲黑色禮服，狀態看起來相當好，而她也是評審之一，提到從早上9點就見證激烈的評審過程，得到台下熱烈的掌聲。

安溥在台上致謝，吳青峰在台下十分感動。（圖／翻攝自LINE TODAY）

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