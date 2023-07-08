2024總統大選即將到來，國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，藍營「換侯」聲浪四起，甚至有人認為517提名侯友宜是黑箱作業。對此，國民黨主席朱立倫認為，謠言太多無須一一駁斥，黨內有極少數破壞者，若他們傷害到候選人，且不接受勸告的話，那一定會提出黨紀處分。

針對有人批評517提名侯友宜是黑箱作業，朱立倫表示，謠言太多了，不值得一一來駁斥，國民黨現在最重要就是團結努力，不要再有謠言製造任何紛爭，他知道黨內現在有一些不同的聲音，其實大部分屬於焦慮，當然也有極少數破壞者。

朱立倫進一步說明，去年九合一大選前，他聽到同一批破壞者說要放棄台北市長蔣萬安，換掉桃園縣長張善政，但在大家團結情況下，最後都贏得選戰，他再次呼籲黨內同志，不要受到破壞者影響，因為黨內的破壞者愈多，民進黨就愈高興。

朱立倫指出，國民黨的黨紀非常嚴明，但在這個階段還是希望大家能夠團結並多溝通，但若真正傷害到總統、立委候選人，且不接受勸告的話，那他們一定會提出黨紀處分，大家應該做候選人最大的後盾，而不是扯後腿或在背後放冷箭。