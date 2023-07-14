根據《年代民調》最新的2024總統大選「四腳督」民調中可以看到，若鴻海創辦人郭台銘也加入戰局，民進黨賴清德支持度就轉變為34.9％，民眾黨柯文哲支持度為19.2％，郭台銘支持度為14.6％，國民黨侯友宜支持度則是14.5％。對此，前立委郭正亮13日就表示，「如果四腳督基本上都落後賴清德很多，就算其他兩個加起來都未必領先，就會被要求整合，我還是希望郭台銘最好不要參選」，引發討論。

從《年代民調》2024總統大選民調中可以看到，若是2024為三腳督時，賴清德支持度為35.5％，柯文哲為24.2％，侯友宜為17.2％。但若鴻海創辦人郭台銘也加入戰局成為四腳督時，賴清德支持度就轉變為34.9％，柯文哲支持度為19.2％，郭台銘支持度為14.6％，侯友宜支持度則是14.5％。

對此，郭正亮13日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我坦白說，如果真的是四腳督，那參選的這三位就會一開始就有無比的壓力，如果四腳督基本上都落後賴清德很多，就算其他兩個加起來都未必領先，就會被要求整合，因為明顯你們就是不會上」，郭正亮更說道，「如果說第一種情形是三腳督，人家還會去期待說，會不會民進黨發生什麼大錯？有翻轉的可能，會有操作棄保的空間，三腳督到12月棄保都還來得及，整合的時間就會拉長了，因為怎麼拚三個人只要選到最後，都不知道怎麼棄保，因為差距都不會太大」。

最後郭正亮更坦言，「我還是希望郭台銘最好不要參選，郭台銘參選對他自己也不好，第一個就是也不會上，第二個是你參選的正當性問題很大，大家還是認真的把侯友宜該有的能量做一個整合，最後再來和柯文哲比看誰比較前面，那時候大家再來呼籲棄保這樣」。