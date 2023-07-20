2024總統大選時間逐漸逼近，三黨參選人都在積極爭取曝光度，陳述自己政見。中時新聞網網路節目《街頭大聲公》近日就在台北進行街訪，針對民進黨參選人賴清德提出的補助學生等政策，有年輕人就直批不現實，更有人怒嗆「民進黨執政後面感覺都在發錢」。

街訪民眾在《街頭大聲公》陳述對於民進黨及賴清德的想法，稱「賴清德台獨太明顯了，台灣政治太動盪了」、「賴清德獎補助學生政策，補助大學生2萬塊，不太現實」、「民進黨執政這幾年很糟糕」、「民進黨的政策跳票」、「租屋補助是一件很白癡的事，找一個理由多收稅金，變成房東變相漲價，政府只是在找一個藉口多收錢而已」；不過少部分年輕人提到，「我爸媽是侯友宜這邊，但自己感覺這次執政黨是有做一些事，像是同婚合法」

不過對於2024會支持誰當總統，民眾黨參選人柯文哲獲得大部分的支持，民眾紛紛表示，「我們就唯一支持柯文哲」、「總統會想投柯文哲，在台北市感覺有做事」、「應該是柯文哲吧，幫台北市還了很多債務，想讓沒有執政過的黨執政看看」、「柯文哲有見解，也不會造成兩岸之間有什麼敵對」、「柯文哲講話很帥」、「對藍綠失望，會投柯文哲」、「柯文哲點出現在執政的問題」。

至於國民黨參選人侯友宜，年輕人則說「侯友宜太會官方回答，還有待觀察」；不過針對「會不會在明年1月選舉出來投票」的提問，年輕人表示「會投票」跟「不會投票」大概在一半一半。