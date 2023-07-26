台北上海雙城論壇即將於8月下旬登場，近日針對有意與會的台北市議員進行抽籤。除了之前已經確定公費出訪的3名議員為國民黨籍的陳重文、鍾沛君，以及無黨籍的陳政忠。26日則進行「自費隨團」議員抽籤，8人中除了民眾黨議員陳宥丞外，其他皆為國民黨籍議員，兩次抽籤民進黨籍議員皆未參與。

台北市議會24日上午先進行公費隨團議員抽籤，中籤者為國民黨議員陳重文、鍾沛君，以及無黨籍議員陳政忠；至於自費隨團的8名議員名額，26日由台北市政府政風處進行抽籤，一共有國民黨籍的秦慧珠、詹為元、柳采葳、楊植斗、王欣儀、耿葳、李柏毅、張斯綱、李彥秀、郭昭巖、應曉薇、林杏兒、徐巧芯、李傅中武、李芳儒、李明賢、汪志冰，以及民眾黨陳宥丞、新黨侯漢廷、無黨籍曾獻瑩、徐立信等人參與。

最後中籤者依序為國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗，以及民眾黨議員陳宥丞。民進黨籍議員則如同公費議員抽籤時一樣，並未有人登記抽籤。

陳宥丞表示，黨主席柯文哲的立場本來對兩岸立場都沒有變，蔣萬安能夠順利辦雙城論壇，也是因為當時柯文哲有做這樣的堅持，「以一個北市議員的角度，我認為要去監督，如果這次論壇的內容MOU備忘錄寫的方向跟之前的進度，這都是我應該要過去看。」陳宥丞說，站在一個議員合理監督跟承接柯文哲民眾黨過去對兩岸政策的立場，去是很正面的。