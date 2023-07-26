國民黨高市議員組成的KK政線25日喊話，先促成國會在野合作拚過半，呼籲2黨高層速建提名共識。未料，國民黨高市議員邱于軒卻持不同看法，她今（26）日暗酸，「與其想著怎麼合不如讓自己更強，讓選民覺得你才是真正的好選擇！」也讓藍營內部矛盾浮上檯面。

國民黨在高雄立委選戰布局，計畫8個選區提好提滿，目前剩大旗美參選人未定，初估左楠、鳳山選區有機會勝選，但近日傳出去年曾參選高雄市長的曾尹儷可能代表民眾黨參選左楠立委，而民眾黨也不排除在鳳山推派人選，陸續已在徵詢相關人士。

為此，KK政線昨隔空喊話，成員之一的國民黨左楠立委參選人李眉蓁指出，藍白共識是下架民進黨，若最後因選票分裂導致總統還是被民進黨撿去，那就更需要「藍白過半」國會的制衡。

另名成員國民黨鳳山立委參選人鍾易仲坦言，總統大選充滿變數，寄望於大人們的智慧，但國會提名部分已不能再等，否則還沒等到總統2黨合作，許多區域立委小雞已經被壓死了，希望高層促成2黨在國會布局合作。

對此，邱于軒今指出，雖然本次她沒有參選，但對於某些選區可能有民眾黨派人參選的，就喊著在野合作，她認同金溥聰的1句話「國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛打下去」。

邱于軒語重心長說，民眾黨從頭到尾都只是要「罵藍打綠」、意圖取代國民黨來謀取其最大利益。在地方上，她努力經營爭取真正認同自己的選民，替國民黨奮戰來開拓票源。

她更直言，對於虛幻的國民黨、民眾黨2黨合作，「與其想著怎麼合不如讓自己更強、更堅定，讓選民覺得你才是真真正正的好選擇！」國民黨加油。