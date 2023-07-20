國民黨本月23日將舉行全代會，正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，但近日有消息傳出，稱當天的議程會縮短，且高雄市前市長韓國瑜可能不會出席。對此，前立委郭正亮19日就表示，「韓國瑜還是在等那個信號一亮，如果侯友宜一直都是這樣的民調，國民黨不會急嗎？我覺得這個取決於侯友宜被提名之後的民調」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《綠也掀桌》中，對於韓國瑜會不會逆勢出來，他認為，「韓國瑜還是在等那個信號一亮，如果侯友宜一直都是這樣的民調，國民黨不會急嗎？我覺得這個取決於侯友宜被提名之後的民調」，郭正亮更接著說，「如果侯友宜在723之後的民調能夠穩在25％以上，郭台銘和韓國瑜都不會考慮要選了，大家就來整合了，這很現實的」。

郭正亮直言，「如果侯友宜還是連20％都沒有，肯定會被一直做文章的，如果跟柯文哲的民調落差，始終維持在7％以上，那國民黨當然會急，當然是這樣，所以很多人都覺得還沒結束就是這樣，所以臉書才有粉專會成立非綠大初選，就在等侯友宜8月有沒有明顯起飛，政治是最現實的，比做生意還現實」。