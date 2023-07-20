國民黨總統參選人侯友宜延攬「金小刀」金溥聰擔任競辦執行長後，話題一直圍繞在金溥聰身上，金本人時常跳到第一線回應外界質疑，侯競辦組織副執行長謝龍介今（20）日接受電台專訪時表示，金溥聰跳到第一線後，很多砲火都打到他身上，不過在這段時間以來，反而是讓換侯的沒聲音了。

謝龍介在節目《POP撞新聞》指出，金溥聰進來團隊後，整個團隊有比較上手，這是好現象，往正向發展才是好事，民調上來看也是有在提升了，至少開始增加了，如果全代會正式通過提名，選舉策略也會不一樣。他也提到，他對最近的紛紛擾擾，替金溥聰不捨，金跳到第一線，很多砲火打到他身上，不過，換侯的反而也因此沒聲音了。

謝龍介還提到，他曾跟金溥聰詢問，為何要做到這種付出？金給出很務實回應，「是為了中華民國的前途」，且侯友宜去找金的時候民調已經掉到第三，金溥聰談到自己會出來，也是因為「我真的如果還有殘餘價值，為了整個台灣」。

對於723全代會有風雨欲來之感，謝龍介預估不會發生什麼事，就像是這3周的中常會，也都是前一天一堆消息，好像要發生什麼事，結果實際上開完會什麼事都沒發生，「吵吵鬧鬧沒有意義，只會給人看衰小。」

他還特別提到，民進黨總統參選人賴清德的整合其實做得比國民黨還差，只是沒人去討論，賴清德下鄉問題也不會比侯友宜好，只是民進黨有去形塑一個全黨一致的形象。謝龍介說，他貼身觀察侯友宜，認為侯友宜心理素質很強，即便民調低迷，面對鏡頭也都表現沈穩，情緒沒什麼變化。

謝龍介說，這些黨內雜音，都是基層黨代表中間，「有人刻意作為」，背後動機無法猜測，可是如果國民黨都通過提名，就會團結一致，國民黨已經有一次換柱的痛，一次是傻，兩次就不是傻，「叫該死了」，就算能換，那換了誰不是都面臨一樣困境？難道登記前每個月都要換？

謝龍介認為，這些都是雜音，黨內有各種聲音不能怪其他人有別種聲音，尤其團隊確實一開始腳步混亂，但現在已經往正向發展，他把723全代會定義為「重新出發的日子」，即便黨內有各種聲音，相信這之後就不會了，有些刻意作為的人，這些行為做久了，其他黨代表也會有意見，黨也會有黨紀。