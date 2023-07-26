國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨（25）日接受專訪時砲口對內，不僅狠嗆看不起前國民黨台北市議員羅智強，更直接槓上黨主席朱立倫，認為朱未告知就提出「執政大聯盟」，質疑「執政大聯盟是什麼？」對此，國民黨立委李德維表示，金老師之所以被稱為「金小刀」，就是因為講話鋒利直率，但希望鋒利角度可以對執政黨，而對黨內有和緩空間。

有「前總統馬英九好友」之稱的律師陳長文日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引來各界關注，而前立委郭正亮稱，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室透露，這是羅智強找陳長文所寫，也導致金溥聰開轟。

李德維指出，金老師之所以被稱為金小刀，因為他講話鋒利直率，金老師快言快語，但這個關頭希望鋒利角度可以對執政黨，而對黨內有和緩空間，也特別希望金老師能夠如此。

李德維表示，大家都知道陳長文是羅智強的推薦人，沒有陳長文就沒有今天的羅智強，也許金老師是因為這樣把這兩者做連結，大家不管為了小我或大我，小我小一點、大我大一點，對個人或對國民黨會更好。

國民黨立委謝衣鳳指出，提出在野大聯盟想法時，金老師可能會有一些壓力，畢竟他現在負責總統候選人選情，讓候選人選情拉抬，希望所有立委候選人都能夠在選區贏得過半支持、讓國會過半，才能夠發揮監督的力量。

謝衣鳳表示，國民黨只有一個目標，就是完成民眾共同的心願，政黨輪替、下架民進黨、讓台灣更好，如何完成目標，國民黨一定會以最大彈性，選戰具高度變動性，每個階段都應該顧及總統、立委候選人，達到執政並在國會有過半監督的力量，要如何完成，希望國民黨跟所有在野黨共同商討，要如何完成民眾政黨輪替目標。