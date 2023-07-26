國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰先前曾批評有不同意見的黨內同仁是「膿包」，昨（25）日接受專訪時，也批評說看不起(前台北市議員)羅智強「在舒適選區搞把戲」，引發許多爭議。前立委郭正亮今語重心長的提醒，「不要製造人與人的恩怨」，同台的前立委蔡正元也直言，「這句話如果金溥聰聽不進去，我今天篤定侯友宜民調不到10%」。

金溥聰接任競總執行長後，不只批評黨內選將，對於黨主席朱立倫在全代會上拋出「執政大聯盟」一說，金也說是「喊些有的沒的，滅自己威風」，不知道執政大聯盟是甚麼，還要打給朱詢問。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，金溥聰是希望侯友宜被正式提名後，先衝兩個月看看，這是合理的主張，但也不需要把主張「政黨合作」的人都當做投降派，不用講到滅自己威風這種程度；金溥聰講話本來就很尖，坦白講就是措辭有問題。

郭正亮也語重心長的提醒侯陣營，「不要製造人與人的恩怨」。同台的蔡正元也直接斷言，「這句話如果金溥聰聽不進去，我今天篤定侯友宜民調不到10%」。

「哪有公開嗆黨主席的？」蔡正元表示，朱立倫說的執政大聯盟符合大多數反對民進黨的民意，現在好像要不要組成聯盟，還要金溥聰同意，「這不是太監裝太后是甚麼？」嗆黨主席這是多大的問題！

對於金溥聰近日與羅智強因「政黨輪替大聯盟」一文隔空交火；郭正亮表示，是他的學生、侯辦發言人黃子哲向他透露是羅智強在運作，他在節目上說出來被羅智強聽到之後，羅打電話給他盧了半天、昨晚還失眠，因為羅智強非常生氣，強調絕對沒有這件事情，只是剛好與教授陳長文的意見有呼應之處。蔡正元也補充說，「羅智強甚麼咖阿？陳長文甚麼角色？」