杜蘇芮颱風來襲，新北市長侯友宜今主持新北市災害應變中心第3次整備會，對於颱風假從北北基共識改為北北基桃共同決策，他說，北北基桃本來就是共同生活圈，現階段這樣會更好，認為新北市與周遭各縣市都是共同生活圈，只要天氣預報出來，各首長人事單位就能研判明天要不要停班停課，彼此之間步調一致，快速反應，讓生活圈所有人民可以提早準備。

他表示，颱風來襲，新北市以人民安全為最重要任務，他要求各局處落實防颱整備工作，也會利用科技把積淹水情形做好掌握，希望這次防颱能做到萬無一失，讓人民能平安度過這次颱風。

新北市消防局報告指出，新北市發布陸上及海上警報機率低，預估今天沿海風浪較大；明天風雨較明顯，尤其是坪林、烏來、三峽、雙溪、貢寮等地區，請各單位務必提高警覺加強準備。

消防局表示，各單位目前利用社群媒體進行推播，提供民眾防颱資訊及災情訊息，及提醒民眾進行防颱整備，共有58則。

侯友宜聽取報告後表示，東北角山區、東南側山區雨勢還是會達到大雨等級，沿海地區可能會出現7到8公尺長浪較，要求市府各單位提醒民眾勿到海邊觀浪，甚至去山區活動。

此外，石門水庫蓄水量已高達95％，如有調節性放水之情形，請相關單位掌握即時放水資訊並提醒下游沿岸及低窪地區民眾提早預防，遠離下游河道。