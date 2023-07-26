國民黨主席朱立倫在全代會拋出「執政大聯盟」，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受專訪時質疑「不清楚那是什麼」，並透露朱立倫會再找時間與金、侯聊聊；對此侯友宜今日被問及此事，侯僅說大家要團結一致，堅定自己的信心跟步伐。

侯友宜今上午出席新北市府市政會議，會後受訪被問及是否知道「執政大聯盟」，朱立倫是否已來溝通，侯說，因為現在下架貪腐無能的民進黨是全民的共識，大家要團結一致，堅定自己的信心跟步伐，然後展現能夠以民為天，人民的意見我們如何來幫他解決問題，這才是我們最重要的。

侯說，所以面對所有的事情，都有一樣的信心，拿出做事情，人民希望做什麼，就把它做好比較重要。

另媒體也詢問侯友宜，競辦發言人黃子哲在昨晚，臉書發文槓上立委陳玉珍，說陳玉珍的發言內容包括8成議長挺郭等是假消息，對此侯友宜似乎不願涉入，僅回應所有人都是要守護中華民國，顧中華民國，大家一起來。