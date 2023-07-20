國民黨23日將召開全代會，將正式通過提名新北市長侯友宜，前高雄市長韓國瑜確認將會出席。對於韓決定出席，侯友宜今天說，兄弟齊心其利斷金，眾志成城團結就有力，相當高興能和韓市長並肩作戰，大家有共同信念守護中華民國，讓中華民國能夠安定繁榮永續。

至於是否有親自打電話邀請韓國瑜出席全代會？侯友宜則回應，2人都是身為國民黨一員，每個人都有共同信念和目標，大家一起攜手合作。