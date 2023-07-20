根據《菱傳媒》最新的總統大選網路民調結果顯示，民進黨參選人賴清德38.48%，民眾黨柯文哲28.34%，國民黨侯友宜21.29%。國民黨智庫執行長柯志恩表示，國民黨現在最大的問題，就是來自黨內的雜音還是非常多；她輔選時，與里長及市民做交流時，每個人都說「你們國民黨是要亂到什麼時候？」

柯志恩19日在政論節目《少康戰情室》中表示，針對該民調，侯友宜目前在檯面3位候選人當中，他的確還有很大的努力空間；不過，現在才7月。包括智庫、國政團隊，其實幫侯友宜準備了非常多政見，希望他能夠在不同場合，能夠很清楚的做一個敘述。

柯志恩接著指出，國民黨現在最大的問題，還是來自於黨內的雜音，還是非常多。她舉例表示，她到高雄去幫候選人輔選，跟里長及市民在做交流時，每個人都說「你們國民黨是要亂到什麼時候？」即使現在非常接近全代會，這個聲音還是常聽到。

柯志恩表示，現在根本不用去看，侯友宜民調到底是第三或第四，就是輸柯文哲跟賴清德。此時此刻，這就是我們應該要認真面對的，不用去找理由。