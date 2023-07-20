根據英國《金融時報》19日報導，副總統賴清德日前一句「台灣總統走入白宮」的發言，美方官員要求台灣澄清；總統府則回應，美方高層並沒有對賴清德團隊做出相關表示。國民黨台北市議員徐巧芯表示，總統府敢不敢公開說金融時報是假新聞？賴清德辦公室敢不敢痛批該新聞是公然抹黑？

徐巧芯20日在臉書貼文表示，因為一篇《金融時報》FT的報導，民進黨上上下下包含部分特定記者都一條龍動起來值夜班啦。報導提到了賴清德之前說，「這場選舉是中南海和白宮的選擇；當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」根據報導，這段發言使得美國政府尋求解釋。美國國務院認為，賴清德的言論跟總統蔡英文對兩岸關係採取的審慎態度背道而馳。

徐巧芯接著表示，過去民進黨對待《金融時報》的態度，經常是把報導奉為聖旨，還常常拿著上面寫的內容對人指手畫腳。現在被指出新聞來源是「華府與台北8位了解情況的人士說法」，總統府直接不認帳。最有趣的是，報導寫的是美國國務院詢求解釋，

徐巧芯指出，總統府否認的說詞裡面，卻特別挑了一段白宮沒有聯繫的內容去強調，但其實原文也強調該官員拒絕回答美國其他政府單位是否對賴清德說法有疑慮，卻被總統府忽略了。所以美國國務院有沒有透過人詢問賴清德怎麼會說出這麼奇葩的言論？

徐巧芯質疑，總統府敢不敢公開說金融時報是假新聞？賴清德辦公室敢不敢痛批該新聞是公然抹黑？賴清德以後還敢不敢再講一次要走進白宮？