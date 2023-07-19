副總統賴清德將出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，並過境美國，提出希望過境地點是華府旁的阿靈頓；美官員稱，賴清德不會在華盛頓特區停留。國民黨總統參選人侯友宜則將於秋季訪美，民眾黨主席柯文哲也考慮二訪美國。前立委郭正亮認為，柯文哲現在民調不一樣了，美國人還是要了解狀況，柯文哲具體要怎麼做。

郭正亮今(19日)在中天《綠也掀桌》中表示，賴清德想去AIT辦公室，竟變成機場的落點，因為只能去、回來各一地點，他不進華府是有點說不過去，因為侯友宜跟柯文哲都可以去華府，不過，侯友宜跟柯文哲不是副總統，就卡在這裡。賴清德或許會怕台灣的政治氛圍，會解讀成賴清德是台獨，所以美國不要讓他進華府。實際上，原因就是不能超過總統蔡英文的規格。

至於侯友宜訪美，郭正亮指出，侯友宜去華府沒有問題，他也可以去僑宴，泛藍很強的地方就是舊金山、波士頓、紐約，總該去一下

針對柯文哲考慮再訪美國，郭正亮認為，柯文哲上次去美國20天，美國沒把他真正當作一回事，當然就不會仔細問。但他現在民調不一樣了，萬一12月時柯文哲的民調還是第二名，一旦搞棄保，不幸被他矇到了，怎麼辦？因此，美國人還是要了解狀況，柯文哲具體要怎麼做。

郭正亮覺得，美國人非常現實，可能認為侯友宜是可靠的，是老實人，侯友宜也沒有兩岸經驗，基本上認為侯是個可以信任的人，問題是侯友宜民調要上來，美國會給侯友宜一定的位階的接待，因他代表的就是國民黨。