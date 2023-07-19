高市冰店「欣豐冰店」出包，已有44人吃完冰後中毒就醫；該店去年卻入選高雄市府舉辦的「大港閱冰」推薦名單。高市府反擊表示，去年推薦名單都經過嚴格把關，而今年欣豐冰店並沒有報名。媒體人張禹宣質疑，當時欣豐沒有參加大港閱冰集市嘉年華的原因只有兩種，可能是欣豐自己不想去，或者高雄市政府查出根本沒有食品業者登記，才不讓出席。

張禹宣今(19日)在臉書粉專貼文表示，民進黨造謠新北幼兒園案大翻車，反倒是陳其邁把醫生懲處停業，然後呢？中央一句不要「泛政治」，就此煙消雲散，什麼事情也沒有。現在立刻再傳出冰店集體中毒案，這回陳其邁又是把冰店勒令停業聲稱嚴加審查，推給網友就當作沒事。

張禹宣接著指出，高雄市政府的食安地圖中，食品稽查到食品抽驗的欄位，不管是搜尋「欣豐」還是「冰店」，怎麼找就是找不到出問題的廠商。最有可能的就有兩種結果，一是來不及更新，但如果要出事數月才會更新，那根本不「安心」，或是因為欣豐根本沒食品業者登記，無法從系統裡面上傳上去。

張禹宣表示，有趣的是，高雄市政府還是把這家沒有食品業者登記的廠商納入「大港閱冰」活動排名第31，就算是新聞稿把責任推給「網友推薦」，自己過去的新聞稿卻出賣了自己。

張禹宣點出，2022年大港閱冰活動新聞寫道，將由網友票選、大數據（外送平台）以及專業評審、網美推薦等條件，嚴選出前50家廠商邀請參加大港閱冰集市嘉年華。光是「專業評審」4個字就證明市府是有經手把關的。但市府新聞稿卻聲稱，是參加「集市」的廠商才有經過安全講習與食品衛生檢驗還有合法營業登記，因為欣豐沒有設攤出席，企圖以此規避掉責任。

張禹宣質疑，當時欣豐沒有參加集市的原因只有兩種，因為最後只有30餘家出席，要嘛是欣豐自己不想去，要嘛就是市政府查出根本沒有食品業者登記，才不讓它出席。張禹宣，如果是前者，代表市府根本沒有落實50家廠商的徹查，如果是後者，就是查出之後依然擺爛超過1年時間。