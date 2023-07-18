高雄知名冰店近日發生消費者集體中毒事件，不少人發燒、嘔吐等症狀，甚至有孩童疑似腎衰竭住進加護病房，衛生局檢出沙門氏菌，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，沙門氏菌易最常在雞蛋和肉製品滋生，不慎吃下肚，症狀嚴重恐命危，提醒買回來的便當、冰品或手搖飲都要在1小時內食用完畢，才能預防中毒。

顏宗海表示，沙門氏菌是革蘭氏陰性細菌，毒性非常強，較容易在雞蛋、肉製品滋生，因此要完全煮熟再食用會比較安全，以高雄的案例來說，沙門氏菌較少在冰品見到，但也不排除可能性。

顏宗海說，沙門氏菌感染威力很強，潛伏期是6至72小時，不慎吃下肚會引起急性腸胃炎，常見症狀包括急性腸胃炎、噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉及高燒不退；免疫力低弱族群，如幼兒、長輩、孕婦及患有慢性病族群等，嚴重可能導致敗血症、器官衰竭，甚至是命危。

顏宗海指出，多數的細菌在7至60度的環境下會繁殖，因此在外用餐或買外食除注意店家環境衛生外，建議便當、冰品或手搖飲等都要在1個小時內食用完畢，若沒有馬上吃完可放進冰箱，避免細菌滋長。

若是在家自己烹煮，顏宗海建議，準備食物前中後都要徹底潔雙手、餐具、砧板和檯面等；食物也要完全煮熟，才能完全殺菌；吃不完的食物放到冰箱保存，才能預防食物中毒。