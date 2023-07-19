高雄知名「欣豐冰店」造成44人食物中毒，事後遭衛生局檢出沙門氏菌，勒令停業、重罰30萬元。對此，首先揭發消息的黃小姐透露，自己事發後收到媒體記者、吃冰患者及他們的家人等來電，也有人說她是要錢、有人肉搜到她家罵她，「沒關係，我來扛！」，黃女強調，冰店老闆娘18日很有誠意的道歉，「我希望各位不要再攻擊店家」。

黃女16日首先爆料，她於7月12日晚間前往冰店購買八寶冰，沒想到11名家人吃完後卻出現各種不適症狀，「每個人陸陸續續在半夜發燒拉肚子跟嘔吐血便」，並透露醫師分析應該是冰有問題；消息曝光後引發許多受害者發聲，衛生局發現，冰店食材有沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，就醫人數也增至44人，因此勒令停業併處30萬元罰款。

黃女在PTT發文表示，「有人說我要錢，有人肉搜我家，用訊息罵我，我一切概括承受」，她當初就曾預料這種結果，有些受害者不出面也是怕被酸言酸語，「沒關係，我來扛！反正一介草民有什麼好怕」，當初她通報衛生局，被回應是唯一個案，衛生局沒資格予以停業，所以她發文時也沒說是哪家冰店，只是想找出其他受害者再進一步通報。

黃女指出，冰店老闆娘18日很有誠意的道歉，其實該冰店對她來說是一個回憶，老闆娘礙於個資問題沒辦法一一道歉，也願意賠償，「只有跟我在網路上洩漏個資的我說對不起，再次，我希望各位不要再攻擊店家。我也不會再為此事做任何的回應了，就等衛生局消保會調查跟協調」；最後黃女也發布不會輕生的聲明，「真的很怕走在路上被殺死不然就是被酸民酸死」。

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