高雄某知名冰店爆出集體食物中毒，不少顧客吃完剉冰後感染沙門氏桿菌，出現嘔吐、腹瀉、血便等情形，甚至還有孩童出現腎衰竭住進加護病房。高雄市衛生局統計目前共有23人送醫，稽查出八寶冰含有沙門氏桿菌，且冰店髒亂等缺失，後續也依食安法勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，並移送地檢署偵辦。老闆娘今日上午出面，3次鞠躬向被害者道歉，並承諾會賠償。

黃姓女子12日到高雄市六合路某知名冰店購買八寶冰給家人吃，沒想到一家13口食用後，有11人腸胃不適，小兒子甚至血便；黃女在PTT上發文後，接獲許多苦主也自稱吃了該冰店的冰出現不適，有人說小孩也因此出現腎衰竭，目前住進加護病房。

高雄知名冰店爆食物中毒，高雄市衛生局勒令停業，今日上午冰店拉開鐵門，老闆娘出面受訪。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

冰店老闆娘今日上午出面表示，「透過黃小姐知道還有其他受害者，她只能透過新聞媒體跟你們道歉」，老闆娘3次90度鞠躬，並稱經評估吃了他們家的冰，有醫療單據一定會賠償，至於精神賠償，每個人狀況不同，可能需要衛生局家屬等相關單位協調，去確定怎麼處理。

老闆娘說，遇到事情，她只能承擔下來，沒有要推卸責任，冰店開了三十幾年，也不知道為什麼會出這個問題。她說，不願意造成中毒客人的不便，也不是不願意出來面對，而是店裡事務真的很多，而是需面對衛生局調查。

高雄知名冰店爆食物中毒。（崔正綱攝）

高雄知名冰店爆食物中毒，孩童吃完冰後身體不適送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老闆娘也透露自己也是苦主，她說，當時開店時有進新一批冰塊進來，中午冰塊加飲料喝，她只有吃到冰塊相關東西，隔天一早她也開始拉肚子，後續開店身體也不舒服。

衛生局指出說，14日赴店家抽驗八寶冰、刨冰、清冰等食材及器具，在八寶冰中驗出沙門氏桿菌陽性、金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等；已採集3名廚工及8名個案檢體，若檢出病原性微生物認定為食品中毒，將依違反《食安法》送辦，可處6萬元以上罰鍰；衛生局稽查發現，店家地板破損、髒亂、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項缺失。

衛生局指出，截至17日晚間10時為止，共計23人因症就醫，八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。