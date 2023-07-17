高雄苓雅區的知名剉冰店近日傳出食物中毒事件，一名黃姓女網友爆料上周買了該店剉冰回家，家中11人吃完後卻出現腸胃不適、血便的狀況，不少受害者也陸續投訴吃完冰品感到不適，經高雄市衛生局調查，共有23人受害，今晚對剉冰店做出裁決，勒令停業並處新台幣30萬元罰鍰。

衛生局統計，截至今（17）日晚間10點，該案共有23人因症就醫，經查八寶冰食材與患者檢體都檢出沙門氏桿菌，事證明確，將依食安法41條第1項第4款，對業者祭出勒令停業並處新台幣30萬元罰鍰，後續相關事證移送地檢署偵辦。

一名黃姓女網友日前在PTT爆料表示，12日當天家人去知名冰店購買外帶冰品，總共購買了7至8碗的八寶冰，大概半夜12時許小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，黃小姐的大兒子隨後也出現相關症狀，而小兒子最為嚴重，出現血便狀況。後續也有10多名受害者指證，吃完冰品後出現不適，也有小孩因腎衰竭進入加護病房救治。

高雄市衛生局14日當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等菌體，當時實地稽查發現多項衛生缺失，責令業者停業1周至7月21日並確實改善，晚間裁決最新裁決出爐，對剉冰對勒令停業。