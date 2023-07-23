高雄一名韓姓女子因不滿樓上蔡姓鄰居一家頻頻製造「噪音」打擾到她，竟挾怨報復，兩度從蔡家信箱中取走郵件丟棄，蔡男發現自家郵件短少，經調閱監視器後報警處理；法官依犯毀損他人物品罪，判處韓女罰金3000元；又犯毀損他人物品罪，處罰金3000元，應執行罰金5000元，得易服勞役，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，韓女為某大樓3樓住戶，因噪音問題對樓上鄰居蔡男一家有所不滿，去年7月26日中午，韓女在大樓1樓，擅自從蔡家信箱內取出1封不明郵件並加以丟棄；同年8月3日，韓女又再次丟棄蔡家一封郵件，事後因蔡男發覺家中郵件遺失，經查看監視錄影畫面後報警處理，事件才曝光。

韓女到案後對於犯行坦承不諱，表示「覺得那些信件不是重要的東西，且我長期受氣，我就把信件帶離開並丟棄」，但目的無非是為藉此宣洩對蔡家的不滿，主觀上僅有排除蔡家占有該等信件之意圖，而無將該等信件據為己有之意。

法官審酌韓女為智識成熟之人，理應知悉不得擅自取走或棄置他人信件，卻因噪音問題與蔡家有所嫌隙，即丟棄他人信件，致蔡家受有財產上之損失，所為實有不該；考量其犯後終能坦承犯行，態度尚可，另蔡男亦當庭表示願給予韓女自新機會，法官兼衡其犯罪動機、所毀損物品之價值等情，依犯毀損他人物品罪，判處韓女罰金3000元；又犯毀損他人物品罪，處罰金3000元，應執行罰金5000元，得易服勞役，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育2場次。