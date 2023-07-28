風雨擴大再次停班停課 SOGO高雄店7／28暫停營業 11:482023/07/28 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SOGO高雄店7／28暫停營業。（SOGO提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO百貨表示，由於高雄地區風雨今（28日）比昨日更大，高雄市政府亦於今晨宣布停班停課，為確保顧客、專櫃伙伴及員工安全，遠東SOGO高雄店今7／28（五）全天亦暫停營業，其餘各店今日正常營運。 台南市入夜頻傳災情 遠洋漁船纜繩斷裂撞2艘豪華遊艇 台南近6點宣布停班課 黃偉哲：不想拿任何寶貴生命做賭注 颱風風力轉強 雲林縣宣布6鄉鎮停班課 #SOGO #停班停課 #高雄店 #杜蘇芮 #暫停營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義市今早緊急停班停課惹民怨 黃敏惠親上火線說明 10:532023/07/28 生活 杜蘇芮狂風暴雨襲澎湖 發佈國家級警報驚現8.5公尺巨浪 10:452023/07/28 生活 杜蘇芮颱風襲台 高雄梓官3526戶停電 02:592023/07/28 社會 杜蘇芮強風來襲 台南逾4萬戶停電 尚有4137戶搶修中 09:092023/07/28 生活 高雄三民區大順路路樹遭颱風狂吹倒塌 險波及輕軌工程 02:572023/07/28 社會 狂風暴雨襲金門 多處樹倒 逾7000戶停電 08:552023/07/28 生活 南部昨颱風假沒風雨！今5縣市緊急停班課 氣象專家曝原因 07:372023/07/28 生活 杜蘇芮颱風侵襲高雄 累計4萬餘戶停電集中這些地區 10:402023/07/28 生活 屏東東港刮10級陣風 這2家醫院持續開設「颱風特別門診」 07:272023/07/28 生活 台灣本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建 澎湖金門仍警戒 10:012023/07/28 生活 雲林僅6鄉鎮停班停課 網路哀聲一片「跨鄉鎮上班」 09:062023/07/28 生活 台南清晨急發布28日停止上班上課 傳出零星災情 06:592023/07/28 生活 杜蘇芮眼牆輾過金門澎湖！風場超大「北部風也不小」 09:042023/07/28 生活 屏東清晨才宣布停班停課惹民怨 周春米曝這1考量 10:182023/07/28 生活 南部人整夜睡不著！今晨突停班課 網轟：都出門了 09:312023/07/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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