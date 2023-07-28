遠東SOGO百貨表示，由於高雄地區風雨今（28日）比昨日更大，高雄市政府亦於今晨宣布停班停課，為確保顧客、專櫃伙伴及員工安全，遠東SOGO高雄店今7／28（五）全天亦暫停營業，其餘各店今日正常營運。

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