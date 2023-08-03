卡努颱風外圍環流持續影響台灣，新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市4日未達停班停課標準，市府於今日晚間8時宣布「4日（五）新竹市照常上班上課。」

中颱卡努逼近臺灣 北市消防局請民眾加強防颱準備
「卡努」大轉彎 雨再下7天 風力達停班標準
桃園加強卡努颱風警戒 明早10點開放領沙包
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