未達停班課標準 竹市明日正常上班上課 20:112023/08/03 中時 王惠慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市4日未達停班停課標準，市府於今日晚間8時宣布「4日（五）新竹市照常上班上課。」（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卡努颱風外圍環流持續影響台灣，新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市4日未達停班停課標準，市府於今日晚間8時宣布「4日（五）新竹市照常上班上課。」 中颱卡努逼近臺灣 北市消防局請民眾加強防颱準備 「卡努」大轉彎 雨再下7天 風力達停班標準 桃園加強卡努颱風警戒 明早10點開放領沙包 #新竹市 #卡努 #中颱 #颱風 #停班課 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努這2天北轉 專家：轉太慢恐掃北部海域、碰到陸地 10:392023/08/01 生活 中颱卡努逼近 貢寮海洋音樂祭延後到這天舉辦 10:542023/08/01 生活 卡努颱風路徑變了 專家：這天北台灣風力「近停班課標準」 12:332023/08/01 生活 北部颱風雨來了 專家：卡努就在旁邊 這天起半個台灣有雨 08:462023/08/01 生活 卡努颱風來襲 北市府籲堤外停車需注意「只出不進」消息 20:112023/08/01 生活 卡努颱風逼近 台東綠島、蘭嶼停航資訊這裡看 16:282023/08/01 生活 受卡努颱風影響 宜蘭龜山島8／2起封島3日 17:072023/08/01 生活 卡努來亂！新北貢寮音樂祭緊急喊卡 延到9／15舉行 10:402023/08/01 生活 日本將卡努升級「非常強颱」氣象局今晚8點半發海警 12:022023/08/01 生活 中颱卡努北轉時間曝光！水氣蓋台西半部有雨 長浪逢大潮這地方危險了 21:182023/08/01 生活 5縣市颱風假機率增！卡努轉折點西修「陸地越摸越多」 07:282023/08/02 生活 大雨夜襲！卡努最新路徑西修 專家：暴風圈範圍擴大 00:342023/08/02 生活 中颱卡努來襲 大稻埕明日煙火秀延期 17:422023/08/01 生活 卡努3日風雨最大 侯友宜2日返台決定是否放颱風假 23:192023/08/01 政治 氣象局出包卡努首報「海陸警齊發」急刪文 網曝：19年前有颱風辦到 21:422023/08/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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