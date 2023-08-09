空勘發現萬大溪支流清水溪大面積崩塌，爆發土石流致溪床抬升，危及清水溪橋橋樑安全。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

腦寮溪也因大面積崩塌，保發土石流，造成腦寮溪橋遭山洪沖毀，整座橋樑不見了。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

水保專家發現萬大溪支流腦寮溪有向源侵蝕狀況，兩岸遭嚴重沖刷，可見當時暴漲溪水水量駭人。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大是河谷地形，周圍之流爆發土石流，園區露營區遭土石流侵襲。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

土石流侵襲奧萬大園區，綠野山莊也淹水約50公分高，所幸入住遊客早已撤離。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6K石灰坑橋遭土石撞擊，尚待評估橋梁結構安全。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大聯外道路8.4K崩塌最為嚴重，路基嚴重流失。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大園區好漢坡步道嚴重損毀。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大園區內台電公司的閒置宿舍已經滅頂。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

清水溪橋遭土石流掩埋，還遭飄流木撞擊。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

奧萬大園區內台電公司的閒置宿舍，遭土石流襲擊。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風外圍環流挾帶超過200年重現期的超大豪雨影響，單日雨量672.5毫米，重創奧萬大國家森林遊樂區，林業署南投分署日前邀水保專家搭直升機空勘，發現萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等大面積崩塌，造成腦寮溪橋沖毀清水溪橋受損，園區持續進行清疏工作，初估奧萬大10月中旬才能開園。

奧萬大園區海拔1100公尺至2600公尺間，濁水溪主要支流萬大溪水流經，水資源相當豐富，園區主要為溪谷地形，是水源涵養保安林，因卡努颱風引進旺盛西南氣流帶來暴雨，萬大溪多條支流土石流，造成園區多處設施、步道受創待修繕，即日起暫停住宿服務，籲訂房住戶申請退款，另行公告開放訂房日期及時間。

林業署南投分署指出，8日邀國立中興大學水土保持學系主任詹勳全等人空勘評估災情，發現萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區多處大面積崩塌，崩塌土石流致河床抬升，研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因；另奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6K石灰坑及8.4K崩塌最為嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，尚待評估橋梁結構安全。

林業署南投分署進一步說明，奧萬大測站4日24小時累計雨量高達672.5毫米，遠高於2008年辛樂克、2009年莫拉克風災等歷年重大風災的雨量，經分析該雨量已超過200年重現期以上之暴雨。已加派機具優先搶通聯外道路，後續將辦理河道清疏及調查監測工作，評估奧萬大最快10月中才可能對外開放。