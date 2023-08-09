新竹市政府今年4月啟動「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」，第1階段計有「映虹影視有限公司」通過審查，獲100萬元經費補助，將製作劇情短片《人生拍賣師》，即日起至8月21日止開放第2階段徵件，經審核通過即有機會獲得最高100萬元經費補助。

文化局長錢康明說明，獎助審查採3項指標評估各案是否核予補助，包括影片具新竹市「城市行銷」與促進「文化觀光」之效益；拍攝企畫之完整性、可行性（如工作團隊組成、合作意向書、分場，劇本完整度等）；另還有影片與新竹市在地關聯性。

有興趣投件的影視業者可參考前述指標撰寫製作企畫書，加強劇情或角色與新竹市的關聯，並說明如何讓觀者透過影片看見新竹市，達到城市行銷與推廣在地文化的效益。

文化局說明，影視業者所投件之長片、短片及節目，須足以辨識新竹市景點場景，或對於行銷新竹市具正面效益，於新竹市拍攝或取景部分，不得少於影片總長度1／5，並符合下列規定者，得向文化局申請補助，包括長片總長度75分鐘（含）以上、短片總長度未達75分鐘、節目及連續劇應有5集以上且每集長度為20分鐘以上。

文化局補充，112年「新竹市獎助影視製作拍攝計畫（第2階段）」即日起至8月21日開放申請（以郵戳為憑），請郵寄至「300005新竹市中央路109號，博物館科，蘇小姐收」，並於信封註明「112年新竹市獎助影視製作拍攝計畫」。相關資訊請至新竹市文化局官網、新竹市文化局臉書粉絲專頁查詢。