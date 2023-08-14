新竹市長高虹安去（2022）年遭檢舉詐領立委助理費，台北地檢署經過長時間搜索、約談後，於今（14）日上午正式起訴高貪汙，並批她公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳；而根據今年6月立法院通過的《選舉罷免法》修正案及地方制度法，高若是在一審遭判有罪，就會被停職、失去市長職務。

根據《選舉罷免法》修正案，曾犯洗錢，加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、貪汙罪，《國家機密保護法》、《國家情報工作法》、《反滲透法》等有罪判決確定者，不得登記為候選人，且受緩刑宣告者亦同；受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的判決尚未確定，也不得登記為候選人。

而《地方制度法》中亦有提到，縣（市）長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，中央有權停止其職務，不適用公務員懲戒法第三條之規定。

對於高虹安有可能因貪汙罪被拔官或停職，PTT八卦板的鄉民展開熱烈討論，「 北檢加油，一定還小智清白」、「要判的快還不簡單，現在誰執政」、「學不會民進黨的招數就消失吧 」、「再打保育類雲豹看看啊」、「土城找安」。

不過也有網友怒轟，「選前真的搞到下台，民進黨也不用選了」、「綠綠的司法」、「要拿回一切原本屬於虹姊的東西 」、 「怎麼這麼早就在尻大招，綠營急了喔」、「打不贏就起訴，國家機器真的噁」、「移送小智後就起訴」。