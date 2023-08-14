【全程字幕】高虹安涉詐助理費遭貪汙罪起訴 檢察官「出高招」市長位恐不保 @ChinaTimes ​

新竹市長高虹安去年遭檢舉詐領立委助理費，台北地檢署搜索、約談後於今（14）日公布結果，認為高公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳，正式起訴高貪汙。對此，民眾黨回應，「期待司法還原真相，支持高虹安市長在司法前提出更多證據，捍衛自己的權益。」

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指出，民眾黨主席柯文哲目前還在行程中，司法有既定程序，高也會出面說明，主要是司法案件仍在進行，目前看到有部分起訴，但也有部分不起訴，高會提出更多證據，捍衛自己的清白、權益。

檢方起訴後表示，高虹安擁有傲人之學經歷，曾擔任鴻海公司中階主管，每月領有立法委員月薪19萬餘元及問政費用7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元，財力相當豐厚，但卻不用問政相關業務經費，反而壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認公私不分，貪圖小利。

此外，檢方更強調，高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。