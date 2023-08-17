民眾黨總統參選人柯文哲近來公開行程明顯減少，競辦發言人陳智菡透露，主因就是現在面對藍綠夾擊，避免陷入泥巴戰、耗損能量，力求持盈保泰，並花更多時間在準備政策。黨內也定調，先以「揭弊」為主，政策則待適當時機「出牌」。

柯文哲日前接連爆出「仇女」、「南部百姓生活太慘」、「空姐應援團」等爭議，但柯文哲卻一改猛拋新話題的「鯊魚戰法」，上周連續4天神隱，本周原先也是連續4日無公開行程，但14日為了回應新竹市長高虹安貪汙起訴案，臨時新增時事聯訪，直到17日柯文哲才又到花蓮跑地方行程。

陳智菡表示，柯文哲現在被藍綠夾擊，若柯文哲在被攻擊時出面，會陷入泥巴戰，被迫去做回應，恐擴大戰場，其實是耗損柯文哲的能量，她認為選舉應該要「持盈保泰」，因此沒有必要讓柯文哲打前鋒。

陳智菡也說，本周行程早已安排好，與新竹市長高虹安被起訴或任何爭議都無關，與其不斷參與公開行程，不如好好準備政策，柯文哲本身也認為這是比較負責任的做法，避免沒必要的行程，佔據柯文哲太多時間。

據了解，柯文哲沒有公開行程期間，這2周不少時間在上課、討論政策，智庫也有安排學者對話，就政策內容溝通、交換意見，不過，柯營評估柯文哲現在丟政策出來「很浪費」，接下來主要力量會放在「揭弊」，凸顯民進黨執政不利的事實，點出民進黨錯誤政策，一步一步向民眾說服，再來推出自己的政策。

有民眾黨人士形容，大約上周進入「反省期」，由於對手攻勢不斷，決定調整節奏，讓柯文哲沈潛一段時間，另一方面，選戰也即將進入政策時間，柯文哲必須與寫政策的人溝通定調，因此安排多一點時間做功課，確保柯文哲對政策足夠理解。

該人士指出，自媒體推出「國家打詐隊」、「政治就是科學」等系列影片，可以變成未來推政策或回應議題的方式，現在政治面上操作，則以監督執政黨攻擊為主，而大家最關心的民生議題，包括居住、能源等政策都會準備，後期政策推出時機會與政治議題結合，「先把牌備著，適當時機出牌。」

對於高虹安被起訴，該人士表示，去年就有人說3、4月就會被起訴，黨內不是沒有準備，而是柯文哲當時在行程中，因此沒有做即時回應，會幫高虹安在訴訟上給支援，另外，過程中恐陸續有消息釋出 ，政治面上要抵擋對手的攻擊，若有不完全正確的東西，一定要做澄清。

該人士補充，選前或是選後判決，都有相對應的做法，會把所有可能性都列出來，研擬應對方式，若法院駁回，當然也是還高虹安清白，這樣的狀態是最好。