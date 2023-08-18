新竹市長高虹安日前因貪汙等案遭北檢起訴，去年市長選舉期間揭露此案的國民黨新竹市前議員林耕仁今在臉書發文，以「抽絲剝繭、水落石出」為題發文，並提出有關小金庫的4點問題，盼檢調持續釐清高虹安國會辦公室公積金的支用疑義，以彰法治。

高虹安涉詐助理費案14日被北檢依貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴，去年率先揭露本案的林耕仁隨後也在臉書上「司法調查、毋枉毋縱、是非曲直、自有公斷」表達自身看法。

林耕仁18日再度針對此案，表示很多人關心他對近日司法新聞看法，他相信司法機關都秉持勿枉勿縱的原則，對本案詳查案情，將真相公諸於眾，且案件業經北檢檢察官提起公訴，足證當時我提出之資料具有「證據能力」，也有相當之「證明力」，絕非憑空捏造。

另外，林耕仁也提出4個當時未問的問題，首先是小金庫個人支用若有補回，為何連續流水帳上沒有任何紀錄？其次，小金庫不定期由助理繳費，若有補回金額應該會「越來越多」，如何解釋？

再者，小金庫私人支出由助理繳費墊支，若都回補，墊支的助理應該拿回相關費用，為何流水帳上均無顯示？最後，助理回捐小金庫，帳目所呈現者只有「第一年任期中的11個月」，那嗣後任期中助理是否仍有持續回捐？也希望檢調繼續釐清，以彰法治。