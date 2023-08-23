去年九合一選舉，新北地檢署對有「林口阿姨」之稱、新北市議員蔡淑君因免費為社區施作地坪工程，涉嫌賄選，於去年12月28日遭起訴，檢方後再提出當選無效之訴。新北地院經審理，認為檢方舉證不足，今（23）日駁回新北地檢署所提之訴。針對今勝訴結果，蔡淑君舉影視劇《 八尺門的辯護人》談道：「司法裡，最珍貴的就是真相，而真相就是正義。從去年12月被起訴後，歷經9個多月的煎熬，淑君阿姨終於迎來了真相，彰顯了正義！」

根據檢方調查，蔡淑君於九合一選舉前參選新北市第2選區，即五股、泰山、林口區市議員，涉嫌透過建商並擁700多戶，住戶高達2千多人之林口「台北新都」社區藍姓主任委員，免費提供高達62萬元鋪設地磚修繕工程。

期間，因該名藍姓主委邀請蔡淑君前往社區頒佈感謝狀，後也將感謝狀、合照等文宣張貼於社區31部電梯，因此涉嫌對社區住戶團體賄選，影響選民投票意願。

新北地院今（23）日指出，檢方所舉證據不足，無法證明被告有涉選罷法規定行為，且同法所規定之當選無效要件不符，最終駁回檢方提出當選無效之訴。

蔡淑君去年曾針對遭起訴一事表示驚訝，認為檢察官對於「為民服務」之見解有誤。她強調，此為存粹民代服務的常態案件，當中並無對價關係，同時強調她甚至於參選以前已「慣例」協助鄰里。另，蔡淑君也提及，她當日被帶到地檢署訊問，事後已備好相關資料補充予檢方，結果未等再說明，檢察官僅靠一次訊問即倉促結案，她說：「未來將會將這些資料交給地院法官，相信司法會還她清白。」

最後，蔡淑君也對今民事判決結果回應，「如在黑暗裡看到曙光，內心欣喜但也仍需謙遜，每天依舊競競業業、做對的事，不辜負每一張投給我的選票，再次謝謝大家。」她強調，因為願意相信她的朋友與家人，自己才能一路奮戰至今，有勇氣、決心不被謠言抹黑倒下。