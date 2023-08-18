海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊參謀主任林佑柏，去年透過部屬採購機會，將食品罐頭運回台灣，再轉賣及分送給親友，案經內部人員提出檢舉，士林地檢署日前指揮廉政署北調組搜索，約談林等6人，其中林佑柏和曾姓、張姓等3嫌遭羈押禁見。士林地檢署經偵查後，今（18日）起訴5名軍士官，下午將召開接押庭，由法官裁定是否繼續羈押。

士林地檢署在今年初接獲情資，指揮廉政署搜索，在倉庫查扣部分還未被盜賣的罐頭，至於遭盜賣的罐頭數量品項，檢廉尚在調查中。

今年3月間，馬祖莒光鄉因缺乏肉品，讓駐防的官兵吃了好幾天的罐頭，官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉」引爆罐頭爭議，國軍立即從台灣派C130運輸機空投運送肉品馳援。林男時任馬祖岸巡隊參謀主任，因職務上機會，與負責採購的部屬合謀，將海巡署內沒人注意的食品罐頭運往台灣，再透過業者轉賣。

岸巡隊員去年就向部隊長官反映檢舉，但調查後以查無實據結案，引發隊員不滿，並傳出林涉有吸金，又以考績、獎懲等職權逼迫下屬，隊員索性對外檢舉，政風人員獲報去年開始調查，經廉政署搜索發現罐頭日期標示在去年，懷疑盜賣時間長達1年。

海巡署金馬澎分署表示，有關涉嫌侵佔公物部分，士林地檢署約詢第10岸巡隊相關人員，經檢察官複訊後，3人遭法院裁定羈押禁見，該分署依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，將涉案羈押3人予以停職處分。

海巡署金馬澎分署說明表示：本案係海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送法務部廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等2人，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，於112年7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署強強調，守法是海巡機關的主流文化，不法案件多為自清或檢舉，針對少數害群之馬，金馬澎分署秉持「勿枉勿縱、決不護短」之原則，全力配合審檢調查；另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育，嚴防類案再生。