空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，8月9日下午1430時在枋寮外海執行海空實彈射擊訓練通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，因炸彈投偏，導致偏離目標過遠未能命中目標，強大的震波，影響到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員誤以為炸彈在近距離爆炸，甚至有艦艇人員嚇到不敢上船，甚至失眠幻聽症狀，空軍已表示對震波影響表示歉意，並表示將加強訓練提升成效。

據了解，空軍平時訓練或是正是操演，通常都是使用模擬炸彈以及500磅炸彈，以減少殺傷力範圍，維護海面船隻安全，僅有年度精準武器射擊或是漢光演習時，才會正式使用2000磅通用炸彈。

據了解，空軍目前所使用的MK-84型2000磅型通用炸彈，專為美國海、空軍高速戰機設計，用來做為低投拋投，是目前國軍殺傷力最強大的炸彈，爆炸後除了會產生恐怖的爆震波及殺傷碎片外，產生的彈坑直徑可達18公尺，深度達5公尺，目前F-16戰機最多一次可掛載4枚，威力相當驚人。

根據操演當日狀況，其實海巡警戒艇都在炸射安全範圍外，但是當F-16V進行炸射時，卻疑似計算錯誤，炸彈並未落入目標區，即使仍在安全範圍內，不過爆炸後巨大的震波，卻仍將遠在數公里外的警艇上人員震得頭昏腦脹，甚至產生幻聽。這也顯示2000磅通用炸彈的威力。

空軍司令部深夜發出聲明表示，嘉義基地F-16V型戰機，於8月9日下午1430時執行海空實彈射擊訓練通用炸彈投擲任務，未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，本軍深表歉意，已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。