劉姓空軍退役上校2013年退伍後赴大陸經商，遭大陸情治單位收買，返台成立組織，吸收孫姓中校、劉姓少校等6名海、空軍現役軍官，透過他們刺探國安資料後，再交給大陸情治單位，7人被依國家機密保護法起訴。高雄高分院發現1名鄭姓校級軍官涉案，今日遭聲押，案由法官審理中。

據了解，劉姓空軍退役上校從2013年退伍後，前往大陸經商，在軍中仍有不少人脈。劉男在大陸經商期間，大陸情治單位藉由設宴、招待等方式吸收劉男，並要求他返台幫忙發展組織，透過原有人脈吸收現役軍人，藉此刺探國安資訊，劉男同意後就在兩岸往返，同時開設空殼公司以掩護陸方支付的非法報酬。

調查局國安站接獲情資，調查發現該組織發展長達8年，至少已吸收6名現役軍官，期間只要下游成功獲得台灣的國安情資，大陸方面就會給予20至70萬元報酬；而劉男會根據提供情資的重要性，分別給付3至10萬元不等報酬。

高雄高分檢指揮調查局搜索劉男等人住處、公司及海軍、空軍營區，並將劉男等7位共犯帶回追查，依違反國家機密保護法將涉案7人起訴。但承辦檢察官清查資料時，又查出1名鄭姓校級軍官曾交付一筆機密資料，認為他涉案情節重大，今日聲請法院羈押禁見，案由高雄高分院審理中。