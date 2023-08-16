隨著印度三軍退休司令一齊訪問台灣，加上美國皮尤研究中心一份對台觀感度的調查，印度媒體再次掀起報導台印關係的熱潮。

印度「金融快報」（Financial Express）15日刊登在台工作的印度記者蘇旺（Suvam Pal）的文章，稱印度前海軍司令辛赫（Karambir Singh）、前陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）及前空軍司令巴道里亞（RK Singh Bhadauria）不久前訪台參加「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」，在印度引起廣泛討論。

蘇旺說， 海陸軍三軍4星退役司令在中國增加對台恫嚇之際一齊訪台，顯然不會只是單純為了下海戰棋或喝珍奶。

而印度「印刷報」（The Print）14日則稱，3人是受台灣外交部邀請訪台，並非私人性質。

報導說，陪同3人訪台的還有另2名退休印度軍官，其中1人曾在印度國防學院及陸軍戰爭學院服務，有場景模擬與策畫的背景。

印刷報稱，全團5人也與台灣智庫國防安全研究院人員舉行了閉門會議，而這有助為兩軍建立溝通管道。

報導引述消息人士說，印度退休司令訪台，正值印度外交部為台灣海峽潛在衝突準備緊急因應計畫之際，而印方不希望觸怒中國，因此才會定為私人訪問。

報導說：「印度對台立場不再是秘密，新的章節已經開始。」

另一方面，蘇旺在金融快報發表的同一篇文章，也提及美國皮尤研究中心11日公布的春季民意調查結果。

根據調查，多數國家的民眾對台灣持正面觀感，但令人意外地，印度卻只有37%受訪者對台灣持正面觀感，另43%持負面觀感，無意見者20%。

這樣的民調結果出現在台印非正式關係逐漸升溫之際，令許多人不解。蘇旺解釋，印度有14億人口，民調抽樣方法以及樣本量對結果有很大的影響，即使是印度在地的選舉出口民調，也時常出現重大偏差。

蘇旺指出，絕大多數印度人對台灣不熟悉，可能也是導向民調結果的原因之一，印度政府與台灣沒有官方接觸，使得只關心國內新聞的印度人，對台灣沒有印象。

但他也說，得力於台印度經貿關係近年來的提升以及愈來愈多印度學生赴台學習，再加上印中邊界爭議逐漸催化印度民眾對台灣的觀感，印度人對台灣不熟悉的情況已開始出現轉變。