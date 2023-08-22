傳出民進黨前副祕書長林飛帆將接任台灣民主基金會副執行長，台灣民主基金會今天讚揚林飛帆以董事身分對會務多所幫助，但強調尚未正式約詢該人事，會在定案後再公布。

截至晚間9時30分為止，記者無法連絡上林飛帆本人取得回應。

媒體人黃揚明今天在臉書表示，林飛帆將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有新台幣11萬多元。

民主基金會今天晚間透過臉書聲明指出，林飛帆是台灣民主基金會的董事，對於相關會務多所幫助，也致力推動台灣民主，人權的國際合作。

民主基金會表示，有關媒體所稱人事，目前並未有正式約詢，而基金會若有人事調整，循例將會在定案後公布。

台灣民主基金會是由外交部在2002年推動籌設，2003年獲得立院審查通過預算並正式成立，歷任董事長皆由立法院長出任。目前董事長是立法院長游錫堃，副董事長為外交部長吳釗燮，執行長為曾任交通部政次的台灣智庫董事黃玉霖，副執行長為曾任民進黨國際事務部副主任的陳婉宜。（編輯：楊凱翔）1120822