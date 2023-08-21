中友時尚藝廊即日起推出「時代風景Ⅱ-譚國智油畫作品個展」，展出其最具代表性的創作「台灣風景」系列、「地景」系列為主。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

中友時尚藝廊與藝術經理人李重義共同策畫推出「時代風景Ⅱ-譚國智油畫作品個展」，譚國智以客觀的態度描繪風景，將當代的環境與樣貌鮮活呈現於作品中，不刻意加入想像的內容，讓創作成為身處時代中的獨特註腳。他更提供價值新台幣12萬元整的「富里山景」作品於展覽中進行義賣，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播。

「時代風景Ⅱ-譚國智油畫作品個展」展出日期從即日起至10月2日止，本次展出25件作品，展出其最具代表性的創作「台灣風景」系列、「地景」系列為主。不論是遠眺的山景森林、豐沃的平原上充滿生命力的一花一草或凋零落葉；亦或是廣闊海洋、潺潺溪水邊的腳旁植被細石，畫面皆能維妙維肖地還原如臨現場的真實感。

譚國智表示：「在這次的展覽中，有一系列的作品都是實地寫生，我喜歡扛著畫架到現場寫生，與看著照片畫畫不同，在大自然中，你可以親身感受當下的空氣、氣溫、味道、微風輕撫的感受，都是獨一無二的。」

中友百貨企畫處經理簡聰政表示：「譚國智畫筆反映真實，以藝術見證時代，表現出藝術家創作不懈的精神與實踐毅力。在這個時代，風景很容易就能用手機拍攝下來，但是轉換成繪畫，就需要更考驗創作者。看譚國智的作品會發現非常耐看，尤其他的作品都跟自然界有關，不管是地景、山景都非常卓越，相信這一次的展覽也能得到非常好的銷售成績。」

此外，由藝術家譚國智提供油畫作品「富里山景」於本次展覽中進行義賣，價值新台幣12萬元整，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人源遠文化基金會」。