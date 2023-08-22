連續10年蟬聯OLED銷售冠軍的LG，推出OLED evo 8K Z3尊爵系列，88吋8K螢幕加上AI智慧功能，是LG品牌技術力的展現。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示，LG不但在硬體上提升，軟體也跟著提升，希望AI家電透過消費者的使用習慣自我學習，創造更美好的生活品質，也呼應品牌執行長宣告LG轉型為「智慧生活解決方案公司」的宣言。今（22）日的發表會特地選在大未來畫廊，就是強調美型家電的特色。

台灣LG與藝術家合作，在畫廊發表新型OLED電視，台灣LG電子董事長鄭淵寬(右三)表示，LG電視在畫質和音質的表現都有突破。（LG提供／古明弘台北傳真）

LG OLED的G3系列獲得2023年T3科技獎最佳OLED電視，評論為「同類產品的明確贏家」。今年LG攜手藝術家劉呈祥與藝術策展人藍仲軒，以藝術展演的創新型態發表2023年全新電視陣容。劉呈祥的錄像與平面作品以像素點為發想，將世界轉化為畫面與空間，呈現打破時空維度的抽象幻影，也超越語言與符號，完整運用LG OLED電視的細緻像素，巧妙地將粒子狀的生成作品與之相容，更透過與OLED的結合，將藝術在科技與人文兩者之間取得最浪漫的平衡點。

藝術家劉呈祥的作品透過LG電視呈現，完美融合藝術與科技。（LG提供／古明弘台北傳真）

今年LG OLED 電視再次進化，推出OLED evo 8K Z3 尊爵系列、OLED evo G3零間隙藝廊系列、OLED evo C3極緻系列等多款新品，升級整體效能以及OLED evo自體發光顯示技術。