空軍司令劉任遠上將陪同李棟樑慰問雷達站官兵，並致贈禮品。軍聞社提供

副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，針對共軍在台海周邊的活動，國防部今天表示，目前尚未看到相對大規模的演訓行動，但這不代表國軍會鬆懈，也不會降低警覺與戰備決心。

空軍北部雷達站提高警覺，持續監控共機動態，確保我空域安全。對此，軍友社榮譽理事長李棟樑今（15）日上午率團慰問空軍官兵，感謝他們在這段時日，持續守護空防門戶安全的辛勞，並與官兵共進午餐。

李棟樑一行人上午在空軍司令劉任遠上將、空軍政戰主任姜光華中將、軍友社秘書長簡士偉及國防部政戰局副局長張維新少將等人陪同下，一同前往空軍所屬的北部偏遠雷達站敬軍慰問，並向防區官兵致上最高敬意；李棟樑首先聽取任務簡報，瞭解單位現況，接著實地走訪生活及工作環境，關心執行戰備的所有官兵。

最後，李棟樑一同與官兵共進午餐，並逐一致贈慰問禮品，感謝他們24小時堅守崗位、監控敵情，默默為國家安全付出的辛勞。