新竹市長高虹安昨（14）日因為立法委員任內涉嫌詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴。而在九合一大選中跟高爭奪新竹市長寶座的民進黨籍交通部參事沈慧虹也在臉書突然發文，一席引用聖嚴法師的話讓網友直呼「有深意」。

沈慧虹昨（14）日下午在臉書PO文表示，日日活在當下，盡力、盡心，並寫下一段已故高僧聖嚴法師的話語，「但能讓你去努力的，就應該去努力；應該讓我走過的，就應該走過去。….…既然人還在世界上，就要盡現在已有的責任，運用眼前一切資源來做自己應該做的事。這就是智者，既不逃避，也不逞強。」

有網友看到沈慧虹的PO文後直言，「運用眼前一切資源來做自己應該做的事。這就是智者，既不逃避，也不逞強」虹姊這句話有深意！大家要動起來了。

此外，民眾也紛紛留言表示，「加油！希望有機會東山再起，找回新竹市民的光榮感！」、「希望新竹能有再次選擇的機會」，「準備下一場選戰」、「讓子彈飛一下」、「會紅、換妳上場了」。