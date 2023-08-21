民進黨立委賴品妤因反服貿出名，國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，靠綠能到大陸賺錢，賴勁麟21日向雲豹能源董事會提出將辭去董事長及所有子公司職務。徐巧芯批評，對於賴勁麟提出的4項質疑，賴勁麟跑得快1項都沒回答，顯然只是為拯救賴品妤岌岌可危的政治生命。

徐巧芯日前爆料，賴勁麟創立的「台灣服務業發展協會」在推動兩岸經貿，並擔任雲豹能源董事長，靠綠能到大陸賺錢。而雲豹能源公司其中1位獨立董事李退之，則在賴清德行政院長任內擔任農委會副主委。賴勁麟、李退之均於今日辭去雲豹能源職務。

她批評，雲豹能源找賴勁麟、李退之等來「擺平地方」，當雲豹的門神，新潮流發大財；利用保證收購價格賺取價差，雲豹賺愈多，台電虧愈多，國庫虧愈多，人民納稅錢虧愈多，接著左手轉右手，變成上千萬的政治獻金捐款給民進黨新潮流為主的政治人物，根本是掏空國家。

徐巧芯痛批，李退之擔任獨立董事，竟然還是黃偉哲2022競選發言人，專門攻擊謝龍介，介入政治毫不避諱；賴勁麟2012年擔任社團法人台灣服務業發展協會董事長期間，大力推動服貿前進中國大陸，但他的女兒賴品妤同時反服貿，要拿又要罵，只有自己可以去大陸賺錢，「綠能你不能」的雙重標準，讓人覺得噁心至極。

徐巧芯大酸，賴勁麟、李退之心虛落跑，對於他們提出的質疑一直以來有4個，都是直接且有證據的指控，賴勁麟也是雲豹一隻，跑得快但通通沒有回答，代表他們的舉動是為了挽救雲豹小公主賴品妤岌岌可危的政治生命而已，賴品妤面對鏡頭支支吾吾說不出話又氣急敗壞的樣子，根本不是一個適任的立委。

她狠酸，雲豹們為了家族，為了民進黨，為了新潮流可以切割，但2024只要民進黨繼續執政，這些「小豹子」們百分之百還是會回來。賴勁麟說他辭職不悲壯，這麽多年賺這麼飽怎麼會悲壯？被虧空的台電以及納稅人的荷包才是真正的悲壯。