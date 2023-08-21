台南余姓女童5月時與母親走在斑馬線上遭轉彎轎車猛撞，導致母親重傷、女童不治，引起全台對於「行人地獄」的各種討論。余爸爸昨（20）日北上參加「還路於民大遊行」，竟因此引來側翼的攻擊，讓網友忍不住說「贏到40趴了，當然酸得囂張囉」。

鄉民「chiafann」今日在PTT八卦板表示，余姓女童因為台灣交通問題身亡，余爸爸參加「還路於民大遊行」明明是合情合理的，但竟因此遭到側翼攻擊，讓他氣罵「余爸爸女兒都被撞死了，側翼怎麼還酸得下去，有八卦嗎？」

其他網友也為余爸爸叫屈，直言「贏到40趴了，當然酸得囂張囉」、「側翼水準就那樣，所以才一堆人討厭」、「哥布林只在乎他們的女王」、「保底40%啊，怎樣，穩了啦，你選得贏嗎」、「真的保底40%，怎麼輸啊，台灣人就是支持DPP」。

余爸爸今日凌晨在臉書發文，透露自己參加「還路於民大遊行」後，被藍、綠側翼攻擊，政黨人設變化無窮，藍的酸民嗆自己選的政府怪誰，綠的酸民則說他一定是國民黨的人，死也不相信他是泛綠的，讓余爸爸感嘆道「今天終於領教到側翼的厲害了」。