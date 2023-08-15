新竹市長高虹安去年選舉期間遭檢舉詐領立委助理費60萬元，北檢昨（14）日依貪污罪嫌起訴並建請宣告褫奪公權。對此，網紅「黑心律師」楊律師研究高虹安的起訴書後表示，高辯護策略勝率極低，若有開賭盤，「我會all in全部財產賭她『有罪』」。

高虹安涉詐領立委助理費案遭起訴，高虹安昨召開記者會回擊北檢，轟承辦檢察官是先射箭後畫靶，完全不採用有利於她的證據，草率的起訴她，並質疑是政治介入司法的惡性案例。

對此，楊律師今凌晨在臉書指出，他研究高虹安起訴書後發現，漫長的任期內才灌水46萬多元，坦白講金額很少，但他並不會用政治迫害或司法迫害來形容，並說明2理由。首先，楊律師說立委每月有50萬左右的額度可用來付助理費及加班費，而高只請4位助理，每月付25萬左右的助理費及加班費，剩下的25萬元，高虹安卻選了最機車的方法「不增加助理，也不加薪，想辦法浮報，浮報的差額再交還給高虹安」。第二點，原來永ｘ基金會每月贊助她10萬，言下之意，每年120萬，四年任期共480萬，這會讓人好奇「立委或巿長近乎被包養，會不會乖乖聽乾爹的話？」

回到法律層面，楊律師說檢察官起訴高虹安的罪名是「貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上之機會詐取財物罪」及「刑法第214條使公務員登載不實罪」，即便高虹安能證明說的都是事實，仍可能讓高虹安坐牢，更遑論高虹安未必能證明她的說法，檢察官絕對寸步不讓而盡全力去拆穿她，所以她的辯護策略勝率極低。楊律師直言，若有開賭盤，「我會all in全部財產賭她『有罪』」。

楊律師表示，若他是高虹安的律師，偵查中就會認罪，除了交回灌水浮報的錢，還會並加倍捐款給國庫，力拚免刑或減刑，即使她剛選上巿長而前景看好，都不會拚無罪，因勝率低，就要蓋牌，千萬別因得失心而越賭越大，「妳輸不起」。