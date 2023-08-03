颱風卡努影響，台東縣政府今天通報，綠島鄉今(8／3)日18時起停止上班、停止上課。

此外，台東縣府稍早也宣布蘭嶼鄉今(8／3)日12時起停止上班、停止上課，因此，台東2個離島在今天傍晚18點後都停班停課。