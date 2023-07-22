【又嘉氣象報報】週休晴熱! 颱風最新路徑"直撲台灣而來"

颱風杜蘇芮的預測路徑北調，有很高的機率會直撲台灣，氣象局預估，最快下周二（7/25）白天發布海上颱風警報、晚上發布陸上颱風警報；下周三、周四（7/26、7/27）颱風距離台灣最近，北部、東北部的雨勢猛烈。另外，有專家指出，颱風杜蘇芮可能從宜蘭、花蓮、台東、花東交界處登陸，包含基隆地區的民眾也要優先準備防颱。

氣象局資料顯示，明（23）日各地多雲到晴，高溫約32到35度，大台北、南高屏、台中、雲林、宜蘭近山區平地以及花東縱谷，局部高溫可達36度。天氣方面，清晨台南以北有零星短暫陣雨，台東及恆春半島也偶有降雨。

值得注意的是，明日午後受熱力作用影響，西半部、東半部山區雷陣雨機率高，西半部雨勢強度可達大雨，降雨時間較長，部分地區可能從午後一路下到天黑，山區民眾應注意坍方、落石及溪水暴漲。

颱風杜蘇芮的預測路徑北調，撲台灣機率高。（圖／氣象局）

下周三（7/26）颱風距離台灣最近，將出現紫爆級的大雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，今年第5號颱風杜蘇芮的路徑北調，預估將會登陸台灣，下周一清晨升級為中颱，下周二白天發布海上颱風警報、晚上發布陸上警報，屆時受到颱風外圍環流影響，愈晚東半部、恆春半島、蘭嶼雨勢愈顯著，其他地區則是局部短暫陣雨。

下周三、周四，颱風最接近台灣，雨勢最大，不過影響程度取決於北轉角度，仍有不確定性，目前觀測，北部、東北部的雨勢會比較明顯，下周五開始杜蘇芮逐漸遠離台灣，但外圍環流仍會帶來雨勢。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚的發文指出，各國天氣機構的預報出爐，共同點是颱風杜蘇芮將穿越台灣陸地，預測可能登陸地為「宜蘭、花蓮、台東、花東交界」等地，包含基隆地區的民眾也要做好防颱準備。而颱風後期預測還有不確定性，確切情況要持續觀察。