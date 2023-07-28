颱風杜蘇芮強勢來襲，嘉義以南10縣市今停班停課。一名住在新北市的網友表示，剛收到細胞簡訊，上面寫他所在地區即將出現平均12級風或14級以上陣風，而他記得放假的標準是平均7級風或是陣風10級，讓他質疑為何新北沒放假，引起網友熱議。

一名居住在新北市的網友今早在PTT上發文表示，剛剛收到細胞簡訊說，他所在地區即將出現平均12級或14級以上陣風，根據放假標準，明明就是平均7級風或陣風10級，讓他質疑為何新北沒放假。

貼文引起網友討論，「哇，我騎車上班耶！看來要路上衝浪了」、「真的垃圾，今天騎車風超大」、「台北市沒有中央山脈幫忙擋風蠻慘的」。

但也有網友吐槽說，北北基桃的人是有多想放假？就不在颱風的警戒區裡面，到底在吵什麼？而且按照原PO的標準，那新竹市民每年冬天應該要連放假3個月。而住在雙北的網友也分享，其實狀況還好，風比平常大一點而已，蠻無感的。

根據目前的規定，颱風天要停班課，須達到以下基準之一：

一、依氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過，其平均風力可達7級或陣風可達10級。

二、依氣象預報或實際觀測，降雨量達停止上班課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞。

三、風力或降雨量未達前二項標準，但受地形、雨量影響，導致交通和水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。