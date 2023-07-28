南部地區民眾昨晚開始感受到中颱杜蘇芮的威力，原定今天正常上班上課的嘉義以南5縣市，今天清晨緊急宣布停班課；南部整夜風強雨驟，許多網友凌晨都在臉書哀號「被風吹聲吵醒，根本無法睡。」清晨確定停班課後，有民眾無奈則表示「都已經出門了！」

一名網友凌晨3點在臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》發文表示「這風完全睡不著，明天停班都不一定睡得著了，何況明天還要上班！」

許多南部網友紛紛留言「停電伴隨著風聲，還有很熱，根本就睡不著」、「風雨大，都怕窗戶玻璃被風吹破」、「無風無雨放颱風假，狂風暴雨而要上班，真是不可思議」、「被風吹聲吵醒，根本無法睡」、「徹底失眠！」

台南市今天清晨6點緊急宣布停止上班上課，接著高雄市、屏東縣、嘉義縣市陸續跟進；原PO也跟新貼文，「停班停課了，沒事不要出門喔，小心防颱」，有民眾氣炸表示「都已經出門了」、「本來要提早出門了，最後拿手機確認一下，不用淋雨了！」