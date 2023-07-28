中颱杜蘇芮持續影響台灣，下一個颱風「卡努」已經生成，氣象專家表示，預估卡努未來會快速向北北西轉西北的方向移動，下周二、三經過台灣以北，目前看來直接威脅台灣的機率不高，不過可能在下周後半為台灣附近引進明顯的西南風水氣。

第6號颱風卡努今天凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇指出，卡努目前位於關島西方海面，預估未來會以相當快的速度向北北西轉西北方向移動，大致會經過琉球群島、東海海域，接著趨向大陸長江口一帶。

吳聖宇表示，卡努下周二、三（8月1日、2日）預估就會經過台灣以北，依照目前的預報來看，直接威脅台灣的機會應該不高，不過有可能在下周後半為台灣附近引進較明顯的西南風水氣，後續變化情況還有待觀察。

氣象專家吳德榮指出，卡努路徑不確定性的範圍很大，「觸及台灣北部」，最新歐洲模式模擬顯示，系集平均路徑與中央氣象局預估路徑類似；至於是否侵台，仍需持續觀察。