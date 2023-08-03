中颱卡努目前呈現滯留狀態，中央氣象局昨晚針對新北、台北、基隆及宜蘭發布陸上颱風警報，4縣市今停班停課。氣象粉專提醒，北部今天風雨「越晚越強」，尤其基隆北海岸可能出現10級陣風，達停班停課標準；明天（4日）早上北部風雨和今晚差不多，「也有可能放颱風假」。

卡努目前呈現滯留，今天上午6點中心位置在台北東北東方約370公里之海面上，向西轉東北進行，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里。

氣象粉專《觀氣象看天氣》發文指出，跟據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場，今天北部風雨會越晚越強，「尤其北海岸陣風有機會達10級上下，也就是可達停班停課標準。」市區也會有些風雨，但風力會較弱一些，北部明天早上風雨可能和今晚差不多，「也就是有可能放颱風假，會不會放就看當地市政府如何決定。」

另外，粉專提醒，卡努颱風明後兩天引進強西南風或西南氣流，將為中南部帶來較大的雨勢，尤其是山區，民眾要小心防範。

氣象局預報員林定宜表示，今天到明天清晨卡努影響最顯著，暴風圈預估下午觸陸，他認為照氣象資料來看，明天不太會放颱風假。