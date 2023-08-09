今年第6號颱風卡努正影響日本九州並打亂陸空交通，包括山陽新幹線及九州新幹線今天已停駛或將停駛部分列車，及九州等地機場起降的426個航班被迫取消，預估影響近6萬名旅客。

二度侵襲日本沖繩地方的卡努，在北轉後持續影響日本九州地方。日本朝日電視台報導，今天九州各地及奄美地方的起降航班相繼被迫取消。

根據朝日電視台自行統計，包含日本航空（JAL）、全日空（ANA）、空之子航空（Solaseed Air）等航空公司在內，共計取消426個航班，估計影響近6萬名旅客；已有部分航空公司決定進一步取消明天起降航班。

陸上交通部分，今天往來熊本站及鹿兒島中央站的九州新幹線列車已全天停駛；山陽新幹線採預防性停駛今晚10時30分後的部分列車。

富士新聞網報導，山陽新幹線廣島站到博多站區間，明天從首班車到中午前的列車也有可能停駛。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120809